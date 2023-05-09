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06:00, 9 мая 2023Спорт

Брат Нурмагомедова обратился к Стерлингу

Умар Нурмагомедов назвал Алджамейна Стерлинга и Шона О’Мэлли своими «жертвами»
Умар Нурмагомедов

Умар Нурмагомедов. Фото: Stephen R. Sylvanie / Reuters

Российский боец смешанного стиля (ММА) Умар Нурмагомедов обратился в Twitter к американским соперникам Алджамейну Стерлингу и Шону О’Мэлли.

Нурмагомедов поделился на своей странице записью из аккаунта Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с фотографией Стерлинга и О’Мэлли. «Мои жертвы», — назвал их россиянин.

13 января Умар, который является двоюродным братом бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, пожаловался на то, что никто из представителей промоушена не хочет драться с ним. «Когда меня спросили, буду ли я драться с [Коди] Барселосом, я сказал: "Да мне все равно с кем". Даже если это будет дебютант, я готов драться. Хочу быть активным», — добавил россиянин.

В активе Умара Нурмагомедова 16 побед и ни одного поражения в MMA. В UFC он провел четыре боя. Стерлинг в карьере одержал 23 победы и потерпел три поражения. На счету О’Мэлли 16 выигранных поединков и один проигранный. Еще один бой с его участием признан несостоявшимся.

Андрей Стрельцов
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