США начали обучать около двух тысяч украинских военных

Официальный представитель Пентагона Райдер: США обучают около двух тысяч военных с Украины

В настоящее время Соединенные Штаты обучают около двух тысяч украинских военных. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Его слова приводит РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналистов об обучении украинских военных, Райдер указал, что ему известно о «паре тысяч», проходящих обучение в настоящий момент.

9 мая стало известно, что США выделили Украине новый пакет военной помощи. Как сообщается на сайте американского военного ведомства, в него включены дополнительные системы противовоздушной обороны и боеприпасы; оборудование для интеграции западных пусковых установок ПВО, ракет и радаров с системами ПВО Украины; боеприпасы для систем ПВО; 155-миллиметровые артиллерийские снаряды; коммерческие услуги спутниковых снимков и обучение военнослужащих.

Как подчеркнул Патрик Райдер, этот пакет помощи не связан с ближайшими планами Киева.