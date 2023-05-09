Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:22, 9 мая 2023Мир

США начали обучать около двух тысяч украинских военных

Официальный представитель Пентагона Райдер: США обучают около двух тысяч военных с Украины

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert / Globallookpress.com

В настоящее время Соединенные Штаты обучают около двух тысяч украинских военных. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Его слова приводит РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналистов об обучении украинских военных, Райдер указал, что ему известно о «паре тысяч», проходящих обучение в настоящий момент.

9 мая стало известно, что США выделили Украине новый пакет военной помощи. Как сообщается на сайте американского военного ведомства, в него включены дополнительные системы противовоздушной обороны и боеприпасы; оборудование для интеграции западных пусковых установок ПВО, ракет и радаров с системами ПВО Украины; боеприпасы для систем ПВО; 155-миллиметровые артиллерийские снаряды; коммерческие услуги спутниковых снимков и обучение военнослужащих.

Как подчеркнул Патрик Райдер, этот пакет помощи не связан с ближайшими планами Киева.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
Рогов объяснил причину отсутствия тяжелой техники на Параде Победы
В США раскрыли план отчаявшегося Зеленского в конфликте с Россией
В «Колорадо» высказались о будущем Ничушкина после «инцидента с алкоголем»
Трампа признали виновным по делу о попытке изнасилования писательницы
В ДНР пройдет суд над обвиняемыми в убийстве мирных жителей украинскими военными
США начали обучать около двух тысяч украинских военных
Жена Трампа раскрыла свое отношение к его выдвижению кандидатом на выборах
Назван район с самыми дешевыми квартирами в Москве
Французский журналист погиб под Артемовском
В ДНР сообщили об обстреле Донецка со стороны ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.