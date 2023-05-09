Стало известно о решении Месси играть в Саудовской Аравии

AFP: Лионель Месси в следующем сезоне решил играть в Саудовской Аравии

Форвард ПСЖ и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси в следующем сезоне решил играть в Саудовской Аравии. Об этом стало известно AFP.

По информации источника, сделка закрыта, а Месси получил огромный контракт. При этом не уточняется, с какой именно командой форвард заключит соглашение.

Ранее сообщалось, что форвард перейдет в саудовский «Аль-Хиляль» только в случае, если не получится совершить трансфер в «Барселону». 3 мая L’Equipe заявил, что в Саудовской Аравии готовят для Месси «самое большое предложение в истории футбола».

5 апреля сообщалось, что «Аль-Хиляль» сделал официальное предложение аргентинцу. Владельцы команды готовы платить Месси 400 миллионов евро в год.

Месси подписал контракт с ПСЖ в августе 2021 года, он рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.