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11:04, 10 мая 2023Мир

ФБР заявило о нейтрализации разработанного ФСБ вредоносного ПО

WSJ: ФБР США заявило о нейтрализации вредоносного ПО, якобы разработанного ФСБ России

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock / Fotodom

Американские власти заявили, что обезвредили часть вредоносного программного обеспечения, которое якобы использует российская разведка, в рамках операции ФСБ. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Операция под кодовым названием Medusa была направлена на ликвидацию глобальной пиринговой сети компьютеров, зараженных вредоносным программным обеспечением Turla Snake. Утверждается, что ПО якобы использовалось на протяжении двух десятилетий для кражи документов у правительств стран-союзников НАТО.

По словам официальных лиц и экспертов по безопасности, беседовавших с WSJ, эта операция «фактически поставила под угрозу одну из самых известных и старейших российских групп кибершпионажа» — некую хакерскую команду, которая была связана с кражей американских секретных данных.

Как утверждала ранее газета Financial Times, в Telegram имеется множество групп, в которых массово торгуют секретными документами США. Предполагается, что они связаны с русскими хакерами.

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Виктория Кондратьева
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