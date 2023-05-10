Алиханов назвал эквилибристикой решение Польши переименовать Калининград

Антон Алиханов назвал словесной эквилибристикой решение Польши переименовать Калининград

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал словесной эквилибристикой решение Польши переименовать Калининград в Крулевец. Его комментарий по ситуации приводит РИА Новости.

По мнению российского главы региона, поляки «приходят в остервенение». Алиханов отметил, что подобный шаг со стороны Варшавы может вызывать только сожаление.

«Честно вам скажу, не реагирую никак на польскую эквилибристику словесную. Серьезно к этому относиться крайне сложно», — сказал калининградский губернатор.

До этого зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на решение Польши, связанное с переименованием Калининграда. Он предложил в ответ именовать Польшу Царством Польским.

О решении Варшавы стало известно в среду, 10 мая. Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польши рекомендовала стране отказаться от использования топонима Калининград для обозначения российского города. Там уточнили, что каждая страна может использовать традиционные названия, составляющие ее культурное наследие.

Позже представитель Кремля Дмитрий Песков заметил, что подобные действия Польши «даже не русофобия, это такие граничащие с безумием процессы».