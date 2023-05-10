В России пятилетняя девочка убежала из дома на реку и утонула

В Красноярском крае пятилетняя девочка убежала из дома на реку и утонула

В Красноярском крае пятилетняя девочка утонула в реке, сообщает агентство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности края во «ВКонтакте».

По предварительным данным, девочка убежала на реку, когда ее родители ушли в магазин, оставив ее под присмотром одного из старших детей. Такое уточнение приводит ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. По возвращении родители начали искать ребенка самостоятельно. Они нашли одежду дочери на берегу реки Кача. Вскоре в заводи обнаружили и тело самой девочки.

Для установления точной причины смерти назначена медицинская экспертиза.

Ранее в Красноярском крае подросток утонул во время рыбалки. Его тело нашли в четырех метрах от берега. Перед этим погибший пил алкогольные напитки в компании друга.