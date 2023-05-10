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09:29, 10 мая 2023Экономика

Российские госкомпании стали зарабатывать меньше частных

Росстат: в 2022 году доход компаний с госучастием в России упал на 52 процента

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В 2022 году доход компаний с госучастием в России снизился на 52 процента. Об этом со ссылкой на отчет Росстата сообщает РБК.

Госкомпаниями считаются акционерные общества, в которых 25 процентов и более акций принадлежат государству или если оно обладает специальным правом на участие в управлении. На конец 2022 года в России насчитывалось 507 таких компаний.
Примерно две трети из них завершили год с чистой прибылью. Однако их общий доход сократился до 2,136 триллиона рублей. При этом прибыль всего российского бизнеса уменьшилась до 26,93 триллиона рублей (минус 12,6 процента).

То, что государственные компании стали зарабатывать меньше частных, старший преподаватель департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко объяснила эффектом высокой базы 2021 года. За указанный период их доход составил около 4,5 триллиона рублей, в то время как прочий бизнес сильно пострадал за время пандемии. Также на многие госкомпании повлияли санкции 2022 года.

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По данным Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС, в 2021 году доля госсектора в экономике выросла до 52,6 процента ВВП, что стало максимумом с начала 2000-х. За последние двадцать лет она выросла почти в два раза.

В декабре 2022 года в России усилили ответственность топ-менеджеров госкомпаний за достижение показателей и своевременную публикацию отчетности. За плохие показатели и непредоставление данных в срок руководителей будут депремировать на 20 процентов от стимулирующих выплат, а за успешную работу — награждать щедрее в размере 15-50 процентов совокупной годовой премии. Также их обязали ежеквартально отчитываться о достижении ключевых показателей эффективности.

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Вячеслав Агапов
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