В США объяснили невозможность нанесения ударов по Крыму

MWM: Украина не может успешно атаковать Крым ракетами «Гром-2» из-за комплексов C-400

Ракеты украинского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Гром-2» не смогли нанести успешные удары по Крыму из-за неспособности обойти российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 «Триумф», пишет издание Military Watch Magazine.

«Поступивший на вооружение в середине 2010-х годов после многочисленных задержек "Гром-2" — это относительно стандартная баллистическая ракета для XXI века. Она лишена особенностей, присущих таким образцам, как российский "Искандер" и северокорейский KN-23, будь то полубаллистические отлогие траектории с низким апогеем или возможность маневров в полете», — пишет издание.

Отмечается, что отсутствие этих особенностей делает украинские баллистические ракеты уязвимыми перед российской системой противовоздушной обороны (ПВО).

Согласно статье, Крым также защищают ЗРК С-300ПМ и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь». Кроме того, на полуострове базируются ОТРК «Искандер», полки истребительной авиации и береговые ракетные комплексы «Бастион».

Ранее советник главы республики Крым Олег Крючков сообщил, что российские силы ПВО сбили две баллистические ракеты ОТРК «Гром-2».

В апреле Минобороны России сообщило о создании в новых регионах — Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях — частей и соединений ПВО Воздушно-космических сил.