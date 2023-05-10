Появились кадры разрушений после падения обломков беспилотника под Курском
В сети появились кадры, на которых показаны последствия падения обломков беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Их публикует губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.
На кадрах видно, что обломки беспилотника, упавшие под Курском, сильно повредили фасад одного из домов. Рядом со зданием видна воронка большого размера.
Украина атаковала Курскую область с помощью беспилотника рано утром в среду, 10 мая. Дрон система противовоздушной обороны (ПВО) сбила в деревне Толмачево. В результате обломками устройства оказались повреждены газовая труба и фасад дома.
19 октября 2022 года в восьми регионах, в том числе в Курской области, был введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.