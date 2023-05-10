В Кремле ответили на вопрос об обращении Пригожина 9 Мая

Песков заявил, что в Кремле не видели обращение Пригожина 9 Мая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видели обращение бизнесмена, основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина 9 Мая. Его комментарий по ситуации приводит РИА Новости.

Песков объяснил это занятостью из-за праздничных мероприятий. «Не видели, ничего не могу сказать. Вчера, вы знаете, чем мы занимались, было много гостей», — отметил он, отвечая на вопрос журналистов.

9 мая пресс-служба компании Пригожина «Конкорд» разместила видеообращение бизнесмена, в котором он заявил, что вагнеровцы не уйдут из Артемовска еще несколько дней. Также он обратил внимание, что ЧВК получила только 10 процентов от необходимых боеприпасов.

До этого Пригожин рассказал, что бойцы «Вагнера» в Артемовске продвинулись до 280 метров на различных направлениях за день. Под контролем украинской армии тогда находилось 2,37 квадратных километра.

Рассуждая над призывами к ЧВК «Вагнер» не покидать Артемовск до полного взятия города, Пригожин подчеркивал, что около 95 процентов города находится под контролем российских военных, а оставшиеся пять процентов не играют роли для их дальнейшего продвижения в западную часть Украины.

