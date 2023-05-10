Тренер клуба РПЛ рассказал о реакции чехов на его решение остаться в России

Тренер «Оренбурга» Личка заявил, что его могут критиковать за решение остаться в России

Главный тренер клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» Марцел Личка рассказал о реакции чехов на его решение остаться в России. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Кто хочет сказать, что я плохой, потому что работаю в России, имеют полное право на критику. Могу сказать такому человеку, что принимаю его мнение, но сам считаю иначе», — заявил специалист. Он добавил, что имеет право работать там, где ему комфортно.

В апреле Личка рассказал о том, что его больше всего удивило в России. По его словам, в клубах РПЛ местные футболисты боятся брать на себя игру и импровизировать.

Личка возглавил «Оренбург» в 2020 году. Под его руководством команда в этом сезоне вышла в РПЛ. Будучи тренером брестского «Динамо», он становился чемпионом Белоруссии.