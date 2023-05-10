В сети оценили откровенный наряд 42-летней блогерши с моложавой внешностью

42-летняя блогерша Натали Брайт примерила укороченное белое платье с вырезом на груди

В сети оценили откровенный наряд блогерши Натали Брайт с моложавой внешностью. Соответствующий ролик она опубликовала в своем TikTok-аккаунте.

Сначала 42-летняя инфлюэнсерша с никнеймом bynataliebright примерила длинную плиссированную юбку, пеструю блузку с цветочным принтом, черный кардиган и высокие сапоги. «Одевайся в соответствии со своим возрастом», — иронично процитировала она комментарии, которые регулярно поступают в ее адрес.

Затем женщина продемонстрировала свой внешний вид в белом укороченном платье на тонких бретелях и с вырезом в области груди. «Нет ничего хуже, чем одеваться скромно и ограничивать себя в выборе одежды», — заявила Брайт.

Подписчики поддержали поступок блогерши в комментариях под постом. «Полностью с вами согласна! Мне 39, и я буду одеваться, как хочу», «У нас с мамой разница в 20 лет, и мы одеваемся примерно одинаково», «Я тоже планирую с каждым годом одеваться все смелее», — рассказали они.

В январе подписчики раскритиковали 49-летнюю блогершу Данель МакДугалл за молодежный наряд фразой «вы же старуха». Инфлюэнсерша с никнеймом spiritedstyled предстала перед подписчиками в джинсах прямого кроя, ярко-розовом топе и укороченной куртке-бомбере оверсайз.