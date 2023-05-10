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12:31, 10 мая 2023Спорт

Две европейские страны выступили против допуска россиян к Олимпиаде-2024

МИД Латвии и Лихтенштейна выступили против допуска россиян к Олимпиаде-2024

Фото: Francois Mori / AP

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич и его коллега из Лихтенштейна Доминик Хаслер выступили против допуска российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Об этом сообщает The Baltic Times.

Ринкевич заявил, что маленькие европейские страны должны четко заявить о своей позиции по данному вопросу. Он подчеркнул, что лидеры авторитарных государств склонны смешивать культурные и спортивные мероприятия с политикой, при этом пытаясь убедить мир в обратном.

2 мая министр спорта России Олег Матыцин рассказал, что Международный олимпийский комитет (МОК) огласит свою позицию по участию россиян в Олимпиаде-2024 не ранее 26 июля 2023 года. Годом позже в этот день начнутся соревнования в Париже.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах. Отмечалось, что команды из этих стран не могут рассматриваться в качестве участников соревнований.

Анастасия Борисова
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