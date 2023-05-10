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12:57, 10 мая 2023Россия

В Кремле заявили об утрате США памяти о событиях Второй мировой войны

Песков заявил, что в США уже не помнят, кто с кем воевал во Второй мировой войне

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Globallookpress.com

В США выросло поколение, которое уже не помнит, кто и с кем воевал во Второй мировой войне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Тот, кто забыл о тех событиях, не сможет дать объективную оценку ни настоящему, ни будущему, добавил представитель Кремля.

9 мая в Москве прошел парад в честь 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, события которой являются частью Второй мировой войны. На параде присутствовали лидеры семи иностранных государств.

Ранее в Госдуме прокомментировали роль США во Второй мировой войне. Депутат Алексей Чепа напомнил о бомбардировке японских городов Хиросима и Нагасаки. Он отметил, что нынешние американские власти предпочитают не указывать, что именно США сбросили атомные бомбы на оба города.

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Алан Босиков
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