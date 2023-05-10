Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:43, 10 мая 2023Силовые структуры

Задержание уроженки Украины по подозрению в подготовке теракта попало на видео

ФСБ показала видео задержания уроженки Украины по подозрению в подготовке теракта в Самаре

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

ФСБ показала кадры задержания уроженки Украины, которая подозревается в подготовке теракта во время проведения Международного антифашистского фестиваля в Самаре. Видео в среду, 10 мая, публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как женщина достает из машины с номерами Донецкой народной республики (ДНР) заполненный пакет и оставляет его на улице возле заброшенного здания. Сразу после этого к ней подъезжают на машине сотрудники ФСБ и надевают на нее наручники. Женщина отказалась на камеру говорить о цели своего пребывания в месте задержания.

В ходе осмотра машины у женщины силовики нашли телефон, в котором была переписка с мужчиной, представлявшимся сотрудником одной из военных организаций Украины. Он написал женщине, что оставленный ею пакет заберет некий человек и 1 мая совершит поджог на площади им. В.В. Куйбышева. По словам задержанной, мужчина сам вышел на нее в интернете и предлагал финансовую помощь, но деньги так и не переводил. Химические компоненты, которые были обнаружены в пакете, задержанная покупала за свой счет.

Ранее сообщалось, что в отношении задержанной возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30 и статьи 205 («Приготовление к террористическому акту») УК РФ. В настоящее время фигурантка заключена под стражу.

Илона Палей
Обсудить
Последние новости
Суд взыскал с бизнесмена Хотина 192 миллиарда рублей по делу о неуплате налогов
Девушка посмотрела запись с установленной дома камеры наблюдения и удивилась
Найден новый способ лечения депрессии
Дачникам назвали проверенный способ вырастить газон за месяц
На Украине заявили о гибели замкомандира группы элитного спецназа
Уродливые сандалии спасли девушку во время удара молнии
Россиянам рассказали о выплатах за разрушенное жилье
Оперный певец рассказал о доносах в Большом театре
В МИД высказались о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе
Задержание уроженки Украины по подозрению в подготовке теракта попало на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.