ФСБ пресекла подготовку теракта на антифашистском фестивале в Самаре

ФСБ пресекла подготовку теракта на Международном антифашистском фестивале в Самаре

ФСБ пресекла подготовку теракта на центральной площади Самары во время проведения Международного антифашистского фестиваля. Об этом сообщает ТАСС.

По данным силовиков, уроженка Украины, имеющая российское гражданство, хотела передать неустановленному лицу средства для поджога на площади им. В.В. Куйбышева с 1 по 6 мая 2023 года, когда в городе проходил международный фестиваль с участием более тысячи человек. Для этого она оставила в тайнике пакет с химическими компонентами, однако сразу была задержана сотрудниками ФСБ. В ее машине нашли телефон, в котором была переписка с человеком, представлявшимся сотрудником одной их военных организаций Украины.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30 и статьи 205 («Приготовление к террористическому акту») УК РФ. В настоящее время фигурантка заключена под стражу.

Ранее сообщалось, что для покушения на писателя и политика Захара Прилепина использовались две противотанковые мины образца 1960-х годов.