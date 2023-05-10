Жители ДНР отравились наркотиками во время вечеринки в поселке под Москвой

MK.RU: пятеро жителей ДНР отравились наркотиками в поселке Подмосковья, двое скончались

Пятеро приезжих из Донецкой народной республики (ДНР) отравились неизвестным наркотическим веществом в поселке Беликово Сергиево-Посадского городского округа Подмосковья, двое из них скончались. Об этом сообщает MK.RU.

По сведениям издания, все произошло в арендованном доме. Там были обнаружены тела мужчин 36 и 40 лет. Еще трех граждан ДНР доставили в больницу в тяжелом состоянии.

По предварительной версии, все они могли отравиться неизвестным наркотическим веществом во время вечеринки. Сотрудники полиции начали проводить проверку.

В апреле сообщалось, что в Санкт-Петербурге 16-летняя школьница отравилась наркотиками и умерла в реанимации. Несовершеннолетнюю забрали из квартиры ее приятеля. Позже следователи возбудили уголовное дело.