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09:59, 10 мая 2023Россия

Жители ДНР отравились наркотиками во время вечеринки в поселке под Москвой

MK.RU: пятеро жителей ДНР отравились наркотиками в поселке Подмосковья, двое скончались

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Пятеро приезжих из Донецкой народной республики (ДНР) отравились неизвестным наркотическим веществом в поселке Беликово Сергиево-Посадского городского округа Подмосковья, двое из них скончались. Об этом сообщает MK.RU.

По сведениям издания, все произошло в арендованном доме. Там были обнаружены тела мужчин 36 и 40 лет. Еще трех граждан ДНР доставили в больницу в тяжелом состоянии.

По предварительной версии, все они могли отравиться неизвестным наркотическим веществом во время вечеринки. Сотрудники полиции начали проводить проверку.

В апреле сообщалось, что в Санкт-Петербурге 16-летняя школьница отравилась наркотиками и умерла в реанимации. Несовершеннолетнюю забрали из квартиры ее приятеля. Позже следователи возбудили уголовное дело.

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Анна Щербакова
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