В РУСАДА ответили на заявление WADA о невыполнении условий для восстановления

РУСАДА заявило, что его операционная деятельность полностью соответствует требованиям WADA

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) ответили на заявление Всемирного антидопингового агентства (WADA) о невыполнении российской стороной условий для восстановления. Об этом сообщает ТАСС.

«Операционная деятельность РУСАДА осуществляется в полном соответствии с требованиями Всемирного антидопингового кодекса. Однако некоторые положения федерального закона о спорте не соответствуют тексту кодекса», — сказано в заявлении. В организации отметили, что РУСАДА не обладает правом законодательной инициативы и не может вносить на рассмотрение законопроекты, однако агентство уже обратилось в уполномоченные органы с просьбой проработать данный вопрос.

Ранее 10 мая в WADA заявили, что РУСАДА не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу. Отмечается, что WADA не может убедиться, что россияне выполняют каждое из условий восстановления, изложенных Спортивным арбитражным судом (CAS) в 2020 году.

В декабре 2019 года исполком WADA постановил забрать у России право проводить Олимпийские игры и чемпионаты мира, а российских спортсменов — лишить флага и гимна сроком на четыре года. Причиной стало лишение РУСАДА статуса соответствия. В ноябре 2022-го стало известно о решении WADA продлить отстранение РУСАДА.