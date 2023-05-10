В России ответили на решение Польши переименовать Калининград

Депутат Новиков назвал провокацией переименование Калининграда в Польше

Решение Польши переименовать Калининград в Крулевец является «очередным примером постоянной провокационной деятельности» Варшавы в отношении Москвы. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Поскольку Калининград находится на территории России, переименовать город можем только мы сами, если сочтем это необходимым: если говорить про такие переименования во внутриполитической жизни, я лично против такого. Понятно, что ни правовых, ни географических последствий это решение польской стороны за собой не повлечет», — сказал парламентарий.

Это является очередным примером постоянной провокационной деятельности, которую ведут в Варшаве против России. Никакой новости в этом нет, поэтому говорить о том, что это требует какой-то перестройки внешнеполитической линии Москвы в отношении Варшавы, не приходится: ничего нового в данном случае мы не видим Дмитрий Новиков зампред комитета Госдумы по международным делам

Новиков также подчеркнул, что формулирование реакции российской стороны на подобные действия находится в компетенции МИД России.

«Что касается реагирования на подобные вещи, то это в компетенции Министерства иностранных дел, думаю, что там проработают вариант реакции, которая бы продемонстрировала, что эта ситуация для России не осталась незамеченной», — добавил депутат.

Ранее комиссия Польши по стандартизации географических названий за пределами Польши рекомендовала стране отказаться от использования топонима Калининград для обозначения соседнего российского города. В организации при этом уточнили, что предпочтительно использовать польское название Крулевец, а Калининградскую область рекомендуется называть Крулевецкой

В Калининградской области данное решение назвали инсинуацией, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что ситуация с переименованием является «процессом, граничащим с безумием».