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09:41, 10 мая 2023Наука и техника

Tesla анонсировала выпуск своего самого быстрого автомобиля

Electrek: Tesla позволила разгонять электрокар Model S Plaid до 322 километров в час

Изображение: Tesla

Американский автопроизводитель Tesla анонсировал выпуск обновления для Model S Plaid, снимающего блокировку максимальной скорости электрокара. Об этом сообщает издание Electrek.

Согласно сайту компании, пакет Track Package позволяет разогнать автомобиль до 322 километров в час. В настоящий момент машина ограничена скоростью 282 километра в час. Первые покупатели автомобиля, который был выпущен в июне 2021 года, были ограничены 262 километрами в час.

В пакет входит программное обновление, алюминиевые кованые диски, тормозная жидкость, специальные шины, усиленные тормозные колодки. Стоимость Track Package составляет от 15 до 20 тысяч долларов или около 1,15-1,5 миллиона рублей.

В Tesla объяснили, что не могли снять ограничение на скорость на старте продаж авто, так как Model S Plaid требовались более эффективные на таких скоростях шины и тормоза. Стоимость базовой версии автомобиля — без обновления — составляет 107 490 тысяч долларов или около 8,3 миллиона рублей.

В начале мая журналисты «Ведомостей» выяснили, что в 2023 году средняя цена КАСКО на автомобили Tesla в России увеличилась в несколько раз. Если раньше страховка обходилась примерно в 100 тысяч рублей, то недавно ее стоимость подняли до 500-800 тысяч рублей.

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Андрей Ставицкий
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