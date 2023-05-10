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19:23, 10 мая 2023Мир

В МИД вызвали временного поверенного в делах Польши в России

В МИД вручили ноту протеста временному поверенному в делах Польши в России Щлядевскому
СюжетПротесты в России

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В министерство иностранных дел России вызвали временного поверенного в делах Польши в России Яцека Щлядевского. Ему вручили ноту протеста из-за инцидента на военном кладбище в Варшаве, где российскому послу помешали возложить венки. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте МИД РФ.

«Польскому дипломату было также заявлено, что развязанная Варшавой разнузданная антироссийская вакханалия вышла за рамки принципов общения соседних государств. Примеров немало», — заявили в ведомстве, отметив, что в ближайшее время предпримут «адекватные ответные меры», оставляя за собой право выбора времени и характера встречных действий.

9 мая толпа протестующих на мемориальном кладбище в Варшаве преградила путь российскому послу, помешав ему возложить цветы и почтить память погибших за освобождение Польши от фашизма солдат. Андреев отметил, что присутствовавший на месте полицейский заявил, что акция протеста была согласована мэрией.

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Виктория Кондратьева
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