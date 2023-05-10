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13:12, 10 мая 2023Из жизни

Женщина заблудилась в австралийском буше и спаслась благодаря бутылке вина

«Би-Би-Си»: австралийка заблудилась в дикой местности и выжила благодаря бутылке вина

Фото: Rose Marinelli / Shutterstock / Fotodom

Непьющая жительница австралийского города Мельбурн заблудилась в буше, провела там пять дней, выживая благодаря сладостям и бутылке вина, и спаслась. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

48-летняя Лиллиан Ип отправилась в небольшое путешествие по территории штата Виктория, но заблудилась. Ее машина застряла в грязи. Из-за проблем со здоровьем она не сумела пройти большое расстояние пешком и осталась рядом с машиной.

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В автомобиле австралийки были только сладости и одна бутылка вина, которую она собиралась подарить матери. Женщина провела пять ночей в одиночестве в дикой природе, прежде чем ее обнаружили спасатели, которые пролетали над местностью в ходе поисковой операции.

«Первое, о чем я подумала — что хочу воды и сигарету. К счастью, у сотрудницы полиции была сигарета», — рассказала австралийка. Она призналась, что очень боялась умереть в глуши в одиночестве. На всякий случай она написала письмо родным, в котором рассказала, что любит их.

Женщину, которая страдала обезвоживанием, нашли в 60 километрах от ближайшего города. В полиции отметили, что бутылка вина спасла жизнь австралийке. Ее госпитализировали. После получения медицинской помощи она смогла вернуться домой в Мельбурн.

Ранее сообщалось, что 30-летний мужчина заблудился в джунглях Боливии и в течение месяца питался червями и насекомыми. Он собирал дождевую воду в ботинки, чтобы не умереть от обезвоживания, и даже был вынужден пить собственную мочу.

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Алиса Дмитриева
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