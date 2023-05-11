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20:54, 11 мая 2023Наука и техника

Найдено лечение для запущенного рака почек

Комбинация трех препаратов оказалась эффективна для поздних стадий рака почек

Фото: Louis Reed / Unsplash

Ученые из Института рака Дана-Фарбер нашли эффективный вариант лечения при запущенном раке почек. Оказалось, что комбинация из трех препаратов замедляет прогрессирование заболевания на поздних стадиях. Выводы исследования опубликованы в журнале New England Journal of Medicine.

В исследовании приняли участие 855 пациентов, которые ранее не лечились и имели либо только злокачественную опухоль, либо также метастатические поражения. Участникам предложили экспериментальное лечение, включавшее в себя комбинацию трех препаратов. Наблюдение за испытуемыми продолжалось от 17,7 до 20 месяцев.

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Обычно больным раком предоставляется лечение первой линии (иммунотерапия) в виде схемы ниволумаб и кабозантиниб или ниволумаб и ипилимумаб. В испытаниях была протестирована комбинации одной из этих схем, дополненная целевым ингибитором киназы. Контрольная группа получала только ниволумаб и ипилимумаб.

Результаты показали, что у пациентов, которые получали новый вариант лечения, фиксировалось значительное улучшение выживаемости без прогрессирования заболевания по сравнению с теми, кто подвергся только стандартной иммунотерапии. Общее снижение риска развития рака или смерти составило около 27 процентов.

В мае 2023 года специалисты из Университета Турку и Каролинского института выявили, что занятия спортом уменьшают вероятность формирования онкологического заболевания и увеличивает эффективность его лечения и качество жизни больных.

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Елена Апазиди
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