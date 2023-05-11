В ОКР высказались о критериях МОК по допуску россиян на турниры

Глава ОКР Станислав Поздняков раскритиковал критерии МОК по допуску россиян на турниры

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков раскритиковал критерии Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян на турниры. На эту тему он высказался в Telegram.

«Международный олимпийский комитет навязывает такие критерии, при которых участие подавляющего большинства наших атлетов и практически всех лидеров сборных команд в отборочных Олимпийских и иных соревнованиях на практике нереально», — заявил он. Поздняков назвал это завуалированным отстранением и дискриминацией.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах. Отмечалось, что команды из этих стран не могут рассматриваться в качестве участников соревнований.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. Решение об участии представителей этих стран в Олимпиаде-2024 на данный момент не принято.