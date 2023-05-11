Россиянам перечислили вечно модные модели джинсов

Gloria Jeans: в список вечно модных джинсов попали брюки Loose Straight и Slim Straight

Представители российского бренда одежды и аксессуаров Gloria Jeans перечислили россиянам модели джинсов, которые не теряют актуальность из сезона в сезон. Соответствующий пресс-релиз поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 11 мая.

В первую очередь в список вечно модных попали брюки из денима Loose Straight — свободные прямые джинсы с высокой линией талии. Отмечается, что лучше выбирать модели стандартной длины, частично закрывающие обувь. Кроме того, специалисты рекомендуют обратить внимание не только на классический синий или черный деним, но и на цветной.

Помимо этого, креативная команда марки советует присмотреться и к посадке Slim Straight, подразумевающей прямые зауженные джинсы. Данная модель выгодно подчеркивает формы, зрительно удлиняет ноги, но при этом создает расслабленный образ, уточняют авторы.

Среди прочего рейтинг модных вещей не покидают джинсы Wide Leg, которые акцентируют талию и бедра, хоть и отличаются максимально свободным, мягким силуэтом. По словам экспертов, при желании можно подчеркнуть фигуру, выбрав широкие джинсы с защипами на поясе.

В марте креативная команда Gloria Jeans назвала россиянам фасон джинсов, который вернулся в моду из 2000-х годов. Выяснилось, что трендом в текущем сезоне вновь окажутся джинсы с заниженной талией.