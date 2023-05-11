В Парке Горького в Москве водители электросамокатов сбили двух девочек

В Парке имени Горького в Москве водители электросамокатов сбили двух детей. Об этом сообщили в столичном главке МВД, передает ТАСС.

По данным министерства, сначала в больницу доставили пятилетнего ребенка с гематомой мягких тканей лобной области. Девочка рассказала, что получила травму из-за того, что на нее наехал неизвестный на электросамокате.

Впоследствии в правоохранительные органы сообщили в травмировании другого ребенка, который в результате наезда электросамокатчика получил травму грудной клетки и руки. РЕН ТВ уточнил, что пострадал ребенок восьми лет.

«Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествий, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — сообщили в МВД.

Ранее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас предложил запретить на улицах российских городов передвижение на электросамокатах. Сенатор объяснил инициативу тем, что передвигающиеся на электросамокатах горожане становятся причиной происшествий, и предложил оставить этот вид транспорта для парков. Инициативу парламентария поддержал председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин.

Впоследствии член конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин призвал создать единую базу для регистрации владельцев электросамокатов, в которой будут регистрироваться владельцы электросамокатов, а компании кикшеринга будут направлять данные о маршрутах движения самокатов и арендаторах.

С 1 марта в России начали действовать изменения правил дорожного движения (ПДД), согласно которым электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили статус средств индивидуальной мобильности. Теперь перемещаться на них по тротуарам можно только со скоростью не выше 25 километров в час.