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14:23, 11 мая 2023Россия

Погибшего при подрыве машины Прилепина водителя наградили орденом

Погибшего при подрыве машины Прилепина Александра Шубина наградили Орденом Мужества

Фото: Пресс-служба Захара Прилепина / ТАСС

Александра Шубина, погибшего при подрыве машины писателя, политика и военнослужащего Захара Прилепина, наградили Орденом Мужества. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе писателя.

Текст указа о награждении Шубина не публиковался.

Взрыв автомобиля Audi Q7, в котором находился Прилепин, произошел 6 мая около деревни Пионерское, расположенной примерно в 30 километрах от города Бор. По предварительным данным, взрывное устройство было установлено под днищем автомобиля.

В результате писатель получил ранения обеих ног, водитель машины погиб. Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как теракт. Подозреваемый в подрыве машины писателя был задержан.

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Марк Леонов
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