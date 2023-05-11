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15:23, 11 мая 2023Из жизни

Тюремщики заметили побег опасных преступников через 19 часов

WPVI-TV: сотрудники тюрьмы в США 19 часов не замечали побега двух заключенных
Ameen Hurst

Ameen Hurst. Фото: Philadelphia Prisons Department

В США продолжаются поиски двух беглых преступников, исчезновения которых из тюрьмы в штате Пенсильвания не замечали почти 19 часов. Об этом сообщает WPVI-TV.

Пропажу 18-летнего Амина Херста и 24-летнего Насира Гранта из исправительного учреждения Philadelphia Industrial Correctional Center в городе Филадельфия обнаружили в три часа дня в понедельник, 8 мая. Вскоре выяснилось, что двое сбежали накануне около восьми часов вечера, проделав дыру в ограждении. При этом с момента побега до его выявления тюремщики трижды проверяли наличие заключенных в камерах и не заметили ничего подозрительного.

Комиссар тюрьмы Бланш Карни отказалась отвечать на вопрос, могли ли сотрудники тюрьмы способствовать побегу опасных преступников или допустили халатность. Она заявила, что ведется официальное расследование, результаты которого будут оглашены позже.

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Известно, что Херст находился под следствием по подозрению в убийстве четырех человек, а Грант был арестован за торговлю наркотиками и оружием. Служба маршалов США и полиция Филадельфии объявили награду по 25 тысяч долларов за любую информацию, которая поможет задержать каждого из беглецов.

В свою очередь, член правозащитной организации по надзору за исправительными учреждениями Пенсильвании Ноа Барт заявил, что положение дел в Philadelphia Industrial Correctional Center давно вызывает опасения. В частности, в 2022 году там было зафиксировано десять смертей заключенных. Барт в последний раз инспектировал эту тюрьму осенью того же года и обнаружил множество проблем, которые, по его словам, не решаются годами. В первую очередь они связаны с нехваткой персонала, численность которого сократилась на 40 процентов в последнее время, и неэффективным управлением.

Ранее сообщалось, что в американском штате Миссисипи четверо заключенных сбежали из тюрьмы через дыру в крыше. Об их побеге также стало известно только наследующий день.

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Никита Савин
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