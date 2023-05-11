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21:42, 11 мая 2023Спорт

Жена Костомарова прокомментировала слухи об отправке мужа за границу

Жена Романа Костомарова Домнина опровергла информацию об отправке мужа за границу

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Оксана Домнина, жена олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, прокомментировала слухи об отправке мужа за границу. Ее слова приводит РБК.

Спортсменка опровергла эту информацию. «Роман продолжает лечение в "Коммунарке", и выезд за границу не обсуждается и не планируется», — подчеркнула она.

Ранее 11 мая «Московский комсомолец» сообщил, что Костомаров уехал на лечение за границу. По информации источника, 46-летний спортсмен в конце апреля выписался из московской больницы и находится на реабилитации за рубежом, где ему будут делать протезирование.

Костомаров попал в больницу 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за длительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. По информации «Московского комсомольца», врачам пришлось ампутировать фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, кисть правой руки, а также несколько пальцев левой руки.

Анастасия Борисова
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