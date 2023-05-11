Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Нурия Парризас-Диас
0:2
Завершен
Вероника Кудерметова
Рим (ж)
Локомотив-Кубань
Сегодня
19:30 (Мск)
УНИКС
Единая лига ВТБ|Финал
Каролина Харрикейнз
Завтра
02:00 (Мск)
Нью-Джерси Дэвилз
НХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 5-й матч
Даллас Старз
Завтра
04:30 (Мск)
Сиэтл Кракен
НХЛ - плей-офф|1/2 финала - Запад. 5-й матч
Роман Сафиуллин
Завтра
15:00 (Мск)
Себастьян Корда
Рим (м)
Лиза Пигато
Завтра
18:00 (Мск)
Дарья Касаткина
Рим (ж)
Анетт Контавейт
Завтра
12:00 (Мск)
Людмила Самсонова
Рим (ж)
19:08, 11 мая 2023Спорт

Стало известно об отъезде Костомарова за границу

«Московский комсомолец»: Роман Костомаров находится на реабилитации за рубежом

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров уехал на лечение за границу. Об этом стало известно «Московскому комсомольцу».

По информации источника, 46-летний спортсмен в конце апреля выписался из московской больницы и находится на реабилитации за рубежом, где ему будут делать протезирование. При этом источник «Известий» не подтвердил эту информацию, заявив, что Костомарова выпишут в конце мая.

8 мая Костомаров опубликовал первое обращение после госпитализации. В нем он поблагодарил фанатов, а также родных и врачей.

Костомаров попал в больницу 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за длительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. По информации «Московского комсомольца», врачам пришлось ампутировать фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки, а также несколько пальцев левой руки.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
В Мелитополе совершили покушение на председателя суда Запорожской области
Стало известно об уничтожении двух украинских снайперов в Артемовске
В московском лесопарке неизвестные развесили на деревьях черепа животных
В зону СВО отправилось одно из самых боеспособных подразделений Росгвардии
Беспилотные автомобили собрали гигантское количество данных
Поставщики Wildberries обвинили маркетплейс в краже денег
Отдохнувший в Архызе россиянин назвал курорт совершенно колхозным
В ЕС захотели установить первые в мире правила для искусственного интеллекта
В Роспотребнадзоре прокомментировали появление в Москве роя насекомых
Карл III поругался с женой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.