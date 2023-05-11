Стало известно об отъезде Костомарова за границу

«Московский комсомолец»: Роман Костомаров находится на реабилитации за рубежом

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров уехал на лечение за границу. Об этом стало известно «Московскому комсомольцу».

По информации источника, 46-летний спортсмен в конце апреля выписался из московской больницы и находится на реабилитации за рубежом, где ему будут делать протезирование. При этом источник «Известий» не подтвердил эту информацию, заявив, что Костомарова выпишут в конце мая.

8 мая Костомаров опубликовал первое обращение после госпитализации. В нем он поблагодарил фанатов, а также родных и врачей.

Костомаров попал в больницу 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за длительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. По информации «Московского комсомольца», врачам пришлось ампутировать фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки, а также несколько пальцев левой руки.