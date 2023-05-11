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16:37, 11 мая 2023Бывший СССР

Пушилин рассказал об обстреле ВСУ территории ДНР из реактивных систем

Пушилин: ВСУ выпустили по территории ДНР почти 200 боеприпасов из РСЗО, 21 дом поврежден

Фото: Ukraine Armed Forces Press Service / Reuters

За минувшие сутки военные Украины несколько раз обстреляли территорию ДНР, использовав при этом почти 200 боеприпасов реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщил врио главы региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что всего ВСУ использовали 194 боеприпаса из РСЗО для обстрела ДНР. «Как обычно, по праздникам, противник бьет по мирным кварталам с особым ожесточением», — заявил он. Помимо этого, врио главы региона указал, что «больше всего досталось» от украинской артиллерии Горловке, Петровскому и Кировскому районам Донецка.

Пушилин также доложили о ранении мирных граждан — пострадали 11 человек, в том числе два ребенка. Утверждается, что это девочки 2010 и 2019 годов рождения. В настоящее время врачи оказывают им помощь. Кроме того, в регионе был поврежден 21 жилой дом и еще шесть объектов инфраструктуры.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин утверждал, что в регионе усилена работа авиации и артиллерии российских сил. Он пояснил, что это связано с предстоящими «событиями на линии боевого соприкосновения».

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Варвара Кошечкина
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