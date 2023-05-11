Пушилин рассказал об обстреле ВСУ территории ДНР из реактивных систем

Пушилин: ВСУ выпустили по территории ДНР почти 200 боеприпасов из РСЗО, 21 дом поврежден

За минувшие сутки военные Украины несколько раз обстреляли территорию ДНР, использовав при этом почти 200 боеприпасов реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщил врио главы региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что всего ВСУ использовали 194 боеприпаса из РСЗО для обстрела ДНР. «Как обычно, по праздникам, противник бьет по мирным кварталам с особым ожесточением», — заявил он. Помимо этого, врио главы региона указал, что «больше всего досталось» от украинской артиллерии Горловке, Петровскому и Кировскому районам Донецка.

Пушилин также доложили о ранении мирных граждан — пострадали 11 человек, в том числе два ребенка. Утверждается, что это девочки 2010 и 2019 годов рождения. В настоящее время врачи оказывают им помощь. Кроме того, в регионе был поврежден 21 жилой дом и еще шесть объектов инфраструктуры.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин утверждал, что в регионе усилена работа авиации и артиллерии российских сил. Он пояснил, что это связано с предстоящими «событиями на линии боевого соприкосновения».