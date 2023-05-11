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20:42, 11 мая 2023Спорт

Глава UFC рассказал о разбившей его сердце истории о погибшей девушке-бойце ММА

Глава UFC Уайт заявил, что дневник погибшей девушки-бойца MMA Липп разбил ему сердце
Шейли Липп

Шейли Липп. Фото: @shalielipp

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) прокомментировал гибель американской девушки-бойца смешанного стиля (ММА) Шейли Липп.

«Мама Шейли нашла дневник дочери. В конце каждой записи она писала: "Дэйна Уайт узнает мое имя". И вот теперь я узнал ее имя. Эта история разбила мне сердце», — рассказал он. Глава UFC принес соболезнования семье и друзьям погибшей.

Липп погибла в автокатастрофе 9 мая в возрасте 21 года. В полиции заявили, что спортсменка не была пристегнута ремнем безопасности в момент столкновения. Отмечается, что она стала единственной жертвой аварии.

20 мая у Липп был запланирован бой в рамках Ignite No Mercy 11 в США. Этот поединок должен был возглавить турнир. За карьеру спортсменка одержала три победы и потерпела два поражения.

Анастасия Борисова
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