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14:09, 12 мая 2023Мир

Орбан предложил руководству ЕС отказаться от «венгерофобии»

Премьер Венгрии Виктор Орбан предложил руководству ЕС отказаться от «венгерофобии»
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Marton Monus / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил руководству Евросоюза (ЕС) отказаться от «венгерофобии». Об этом сообщает ТАСС.

По словам политика, Будапешт и Брюссель, объединив усилия, «способны на великие дела». Он отметил, что ЕС создавался ради мира и процветания участников. Однако на сегодняшний день экономическая ситуация в Европе становится все более мрачной, а ЕС не может выполнить свою первоначальную миссию, подчеркнул Орбан.

Ранее премьер-министр Венгрии предрек миру войну из-за позиции западных лидеров. Орбан указал на опасность либеральной повестки и так называемой прогрессивной внешней политики, которой придерживаются некоторые страны Запада. Он отметил, что последняя всегда ведет к войне. Венгерский премьер добавил, что западные государства постепенно теряют позиции в вопросах демографии и экономики.

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Анжелика Бережная
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