ЕС обвинили в намерении навязать странам АТР свое видение конфликта на Украине

Постпредство России: ЕС собирается навязать странам АТР свое видение конфликта на Украине

Постоянное представительство России при Евросоюзе прокомментировало проведение в субботу в Стокгольме форума «Евросоюз — Индо-Тихоокеанский регион», выступив с обвинениями в адрес организации в намерении навязать странам Азиатско-Тихоокеанского региона свое видение ситуации в мире, в частности конфликта на Украине, сообщает ТАСС.

«Предстоящее 13 мая 2023 года в Стокгольме мероприятие является очередной попыткой Евросоюза, прикрывшись объединительной повесткой, заставить третьи страны принять западное видение происходящих в мире процессов», — заявили в постпредстве.

Дипломаты напомнили, что, по словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, ЕС намерен выстраивать отношения с тем или иным государством в зависимости от его позиции по ситуации на Украине. Они также добавили, что ЕС и США постоянно используют подобного рода форумы в антироссийских и антикитайских целях.

Ранее Боррель в ходе неформальной встречи глав МИД Европейского союза (ЕС) в Стокгольме пригрозил Китаю осложнением отношений из-за Украины. Он считает, что в настоящее время торговые отношения с КНР не сбалансированы и требуется провести большую работу, чтобы обезопасить их и снизить зависимость Евросоюза от Пекина.