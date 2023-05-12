Возбуждено новое уголовное дело после падения карусели в Оренбурге

СК возбудил новое уголовное дело после падения карусели с людьми в Оренбурге

Следственный комитет (СК) России возбудил новое уголовное дело после падения карусели с людьми в Оренбурге. Об этом в пятницу, 12 мая, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

Преступление квалифицировали по пункту «а», «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»). Следствие установило, что оценкой технического состояния аттракциона и его освидетельствованием каждый год занималось ООО «Центр по обеспечению безопасности стационарных и передвижных парковых аттракционов, аквапарков и оборудования детских игровых площадок».

Ранее сообщалось, что в ООО «Аттракцион-Сервис», представляющем услуги отдыхающим в парке, и в ООО «Винтаж», которое отвечает за техническое обслуживание аттракционов, прошли обыски. В качестве подозреваемых были задержаны руководители компаний.

6 мая в парке «Оренпарк» обрушился аттракцион, на котором находились дети и взрослые. В мэрии Оренбурга сообщили, что падение кабинок карусели произошло из-за поломки в ее механизме. Пострадали около 20 человек, включая несовершеннолетних детей. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 («Халатность, повлекшая по неосторожности тяжкий вред здоровью») и пунктам «а», «в» части 2 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.