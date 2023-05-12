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11:22, 12 мая 2023Россия

Очевидцы рассказали о мощном пожаре в Подмосковье

Очевидец сообщил о регулярных возгораниях на складах в Дзержинском, где бушует пожар

Кадр: МЧС России

На данный момент два вертолета тушат мощный пожар в промзоне в Дзержинском Московской области. Об этом «Ленте.ру» сообщил местный житель Марат Сенин, который проживает рядом с эпицентром. По его словам, пожары на предприятии происходят регулярно.

«Я живу в двух километрах. Сейчас два вертолета тушат пожар. В сентябре на этом же предприятии был аналогичный пожар, но менее масштабный. Это предприятие вторсырья. Они перерабатывают металл и резину в основном. Девять месяцев назад там тоже горели покрышки и склады», — поделился Сенин.

Другой очевидец, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что находится в гимназии №5 и наблюдает за пожаром с 09:15.

Фото предоставил Марат Сенин

Ранее в сети появились кадры с места пожара, который произошел в подмосковном Дзержинском. Предварительно, загорелись складские помещения, которые находятся на улице Садовой. На место были направлены сотрудники экстренных служб.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», на складах горят покрышки. Площадь пожара увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров. Для тушения из Москвы вылетели два пожарных вертолета.

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Екатерина Смирная
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