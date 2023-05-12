Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:25, 12 мая 2023Россия

Москвичка пожаловалась на галлюцинации после укола фельдшера скорой

Shot: москвичка пожаловалась на галлюцинации после обезболивающего укола фельдшера скорой

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Москвичка пожаловалась на галлюцинации после обезболивающего укола, который ей сделал фельдшер скорой помощи. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По информации издания, 39-летняя горожанка хотела избавиться от боли в почках. Она вызвала бригаду медиков к себе в квартиру на улице Минусинской. Фельдшер сделал женщине укол и уехал.

После этого, по версии москвички, ее состояние ухудшилось: подскочило давление, периодически появлялись судороги и галлюцинации. Спустя пять дней жительница столицы потеряла сознание. Ее срочно госпитализировали. У москвички диагностировали отравление психотропными веществами, ее смогли откачать. Произошедшим уже заинтересовались сотрудники полиции.

10 мая сообщалось, что жители Донецкой народной республики отравились наркотиками во время вечеринки в поселке Беликово Сергиево-Посадского городского округа Подмосковья.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
В Минобороны рассказали об отражении множества атак ВСУ. Что известно о боях на линии фронта?
Любовница сотрудника Wildberries выбросила вещи его жены на 1,5 миллиона рублей
Артемий Лебедев отреагировал на решение Украины объявить 9 мая Днем Европы
Москвичка пожаловалась на галлюцинации после укола фельдшера скорой
Впервые обнаружен бензол в околозвездном диске
Разведка ЕС озвучила потери Украины с начала СВО
Российский детский сад обвинили в издевательствах над воспитанниками
Путин поручил принять меры по снижению оттока россиян за границу
В УЕФА прокомментировали возможный перенос финала Лиги чемпионов из Турции
Опубликована карта боев в зоне СВО в день атак ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.