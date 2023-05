Обнаружен белый карлик с постоянно расширяющейся орбитой

MNRAS: орбита у белого карлика QR And постоянно расширяется из-за аккреции вещества

Китайские астрономы обнаружили, что период обращения постоянного источника сверхмягкого рентгеновского излучения QR Andromeda (QR And) постоянно увеличивается, а его орбита расширяется. Орбитальная эволюция QR And в основном вызвана передачей массы от спутника с малой массой к белому карлику. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Исследователи подробно проанализировали изменение орбитального периода QR And, используя кривые блеска, полученные спутником для исследования транзитных экзопланет TESS, и фотометрические наблюдения, собранные Американской ассоциацией наблюдателей за переменными звездами (AAVSO).

Ученые подсчитали, что масса вторичного компонента-донора составляет около 0,5 массы Солнца, тогда как масса белого карлика составляет около 1,2 массы Солнца. Масса и угловой момент, уносимые звездным ветром с аккреционного диска, задерживают расширение орбиты QR And. Таким образом, звезда-компаньон с малой массой всегда может заполнять свою критическую полость Роша и передавать материал белому карлику. Последний достигнет предела Чандрасекара через 1,5 миллиона лет и может взорваться как сверхновая типа Ia.

Полостью Роша называется область вокруг звезды, при заполнении которой начинает происходить перетекание вещества к другой звезде. В точке Лагранжа L1 в двойной системе полости Роша обеих звезд соприкасаются, тем самым в ней уравновешиваются силы притяжения.