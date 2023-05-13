Появились подробности переговоров «Аль-Хиляля» с Месси

Mundo Deportivo: у «Аль-Хиляля» нет устных договоренностей с футболистом Лионелем Месси

Власти Саудовской Аравии приняли участие в переходе аргентинского нападающего ПСЖ Лионеля Месси в «Аль-Хиляль». Подробности переговоров появились на сайте Mundo Deportivo.

По информации источника, трансфер находится на контроле на государственном уровне. Клуб старается сделать все возможное, чтобы подписать 35-летнего футболиста, однако договоренностей, в том числе и устных, с ним нет.

8 мая стало известно, что Месси перейдет в «Аль-Хиляль» только в случае, если не получится совершить трансфер в «Барселону». При этом днем позднее появилась информация, что форвард согласился в сезоне-2023/2024 перейти в клуб из Саудовской Аравии. Уточнялось, что сделка закрыта, а Месси получил огромный контракт.

Месси подписал контракт с ПСЖ в августе 2021 года, он рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.