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10:52, 13 мая 2023Спорт

Появились подробности переговоров «Аль-Хиляля» с Месси

Mundo Deportivo: у «Аль-Хиляля» нет устных договоренностей с футболистом Лионелем Месси

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Власти Саудовской Аравии приняли участие в переходе аргентинского нападающего ПСЖ Лионеля Месси в «Аль-Хиляль». Подробности переговоров появились на сайте Mundo Deportivo.

По информации источника, трансфер находится на контроле на государственном уровне. Клуб старается сделать все возможное, чтобы подписать 35-летнего футболиста, однако договоренностей, в том числе и устных, с ним нет.

8 мая стало известно, что Месси перейдет в «Аль-Хиляль» только в случае, если не получится совершить трансфер в «Барселону». При этом днем позднее появилась информация, что форвард согласился в сезоне-2023/2024 перейти в клуб из Саудовской Аравии. Уточнялось, что сделка закрыта, а Месси получил огромный контракт.

Месси подписал контракт с ПСЖ в августе 2021 года, он рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

Анастасия Борисова
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