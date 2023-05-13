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13:51, 13 мая 2023Россия

Найдены обломки разбившегося в Брянской области вертолета

В Брянской области найдены обломки вертолета, разбившегося под Клинцами

Кадр: Telegram-канал «Подслушано Клинцы»

В Брянской области нашли обломки вертолета, рухнувшего под Клинцами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

«В настоящее время обломки вертолета найдены», — сказано в сообщении. Утверждается также, что после падения техники начался пожар, который оперативно ликвидировали. Люди, летевшие в вертолете, разбились. На данный момент точное число погибших неизвестно. При этом отмечается, что пострадавших среди мирных жителей нет.

Помимо этого, источник РИА Новости заявил, что в Клинцовском районе Брянской области были повреждены некоторые дома. При этом ранее глава горадминистрации Сергей Евтеев сообщал, что повреждений на земле после падения вертолета нет.

О том, что в Брянской области разбился вертолет, стало известно ранее в субботу, 13 мая. По словам очевидцев, перед падением вертолета был слышен взрыв. Он, предположительно, произошел еще в небе, отмечал «Подъем». По данным издания, на месте происшествия начался пожар, одна из лопастей оказалась прямо на дороге. Позднее также появились кадры, на которых запечатлен момент падения техники.

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Варвара Кошечкина
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