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11:15, 13 мая 2023Россия

Раненный в Луганске депутат сообщил об обстоятельствах получения им увечий

Депутат Водолацкий заявил, что получил ранения во время разбора завалов в Луганске
СюжетВзрыв в Луганске:

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Раненный в Луганске первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил подробности об обстоятельствах получения им увечий. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что пострадал не при обстреле, а во время разбора завалов.

Ранее представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) сообщило о ранении депутата Госдумы Виктора Водолацкого и шестерых детей при обстреле Луганска.

«Вчера в районе 19-20 я возвращался в 6-ю гвардейскую казачью бригаду, которая находится на линии боестолкновения с укронацистами в районе Спорного. Мы ехали туда с военкором [Евгением] Лисицыным. И в момент пересечения улицы произошел прилет ракет, которые были выпущены по заводу. А вокруг него большой жилой квартал. Мы были в метрах 100-200 от этого места. Естественно, мы развернулись и прибыли туда», — рассказал Водолацкий.

Кругом огонь, дым. Мы увидели раненых детей. У одной девочки перелом ноги, у другой сотрясение. Несколько мальчишек получили царапины

Виктор Водолацкийдепутат Госдумы

«К месту подъехал председатель правительства ЛНР Козлов Сергей Иванович. И мы ждали, когда подъедут отряды МЧС для разбора завалов. В это время мы услышали крики людей с просьбой о помощи. Естественно, любой человек на моем месте не ждал бы, когда приедет МЧС. Мы бросились к этому месту и начали помогать людям», — сообщил депутат.

Собеседник «Ленты.ру» отметил, что в тот момент, когда он начал разбирать обломки, произошло обрушение.

Все кирпичи и обломки плит полетели мне на лицо, руки и ноги. Естественно, все было в крови

Виктор Водолацкийдепутат Госдумы

«Когда прибыли сотрудники МЧС, самое главное было спасти детей. Когда показали кадры, что меня выводят оттуда в крови, не разобравшись, многие решили, что я находился в этом помещении. А я был рядом», — объяснил Водолацкий.

Депутат поделился, что после полученных ранений он посетил больницу, где ему зашили и забинтовали ноги и руки и обработали лицо.

«Сейчас лицо у меня непрезентабельное: побитое и поцарапанное. Я думаю, что за дней десять все заживет. И мы будем дальше помогать людям», — заключил он.

О взрывах в Луганске стало известно вечером 12 мая. Врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник подтвердил ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру города.

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Варвара Кошечкина
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