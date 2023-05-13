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11:53, 13 мая 2023Спорт

Брат Нурмагомедова узнал соперника по полуфиналу Гран-при Bellator

Боец MMA Усман Нурмагомедов подерется с Брентом Примусом в полуфинале Гран-при Bellator

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Усман Нурмагомедов узнал соперника по полуфиналу Гран-при Bellator. Результаты доступны на сайте промоушена.

Двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова подерется с американцем Брентом Примусом. Тот оказался сильнее француза Мансура Барнуи в четвертьфинале турнира.

Усман Нурмагомедов вышел в полуфинал Гран-при Bellator 10 марта 2023 года. Тогда он одержал победу над американцем Бенсоном Хендерсоном в первом раунде сабмишеном.

Нурмагомедов стал чемпионом промоушена в легком весе в ноябре 2022 года, победив бразильца Патрика Фрейре на турнире Bellator 288 единогласным решением судей. Всего россиянин в профессиональной карьере одержал 17 побед, не потерпев ни одного поражения.

Анастасия Борисова
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