«Зенит» вырвал ничью в матче РПЛ с «Краснодаром»

«Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью со счетом 2:2 в матче 27-го тура РПЛ

«Зенит» вырвал ничью у «Краснодара» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 2:2. На 15-й минуте петербуржцы открыли счет, благодаря голу Малкома. На 51-й минуте полузащитник «быков» Михайло Баньяц сравнял счет, а на 58-й минуте хавбек Алексей Ионов вывел «Краснодар» вперед. На шестой добавленной ко второму тайму минуте форвард Матео Кассьерра спас «Зенит» от поражения.

7 мая «Зенит» дома обыграл «Спартак» со счетом 3:2 в матче 26-го тура РПЛ. Это позволило сине-бело-голубым за несколько туров до конца первенства обеспечить себе чемпионство.

Петербуржцы выиграли турнир пятый раз подряд. Все это время команду возглавляет Сергей Семак.