Стал известен новый главный тренер «Динамо»

«Спорт-Экспресс»: главным тренером «Динамо» после окончания сезона станет Марко Николич

Новым главным тренером «Динамо» станет Марко Николич. Об этом стало известно «Спорт-Экспрессу».

По информации издания, стороны уже провели переговоры. Отмечается, что 43-летний сербский специалист присоединится к команде после окончания сезона-2022/2023.

Последним местом работы Николича был московский «Локомотив». Он покинул столичный клуб в октябре 2021 года.

Ранее 14 мая «Динамо» отправило в отставку главного тренера клуба Славишу Йокановича. Увольнение произошло на фоне разгромного поражения бело-голубых в матче против «Ахмата» (0:3) в 27-м туре Российской премьер-лиги. «Динамо» располагается на седьмой строке турнирной таблицы с 42 очками.