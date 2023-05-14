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21:04, 14 мая 2023Спорт

Стал известен новый главный тренер «Динамо»

«Спорт-Экспресс»: главным тренером «Динамо» после окончания сезона станет Марко Николич

Фото: Елена Рыбакова / РИА Новости

Новым главным тренером «Динамо» станет Марко Николич. Об этом стало известно «Спорт-Экспрессу».

По информации издания, стороны уже провели переговоры. Отмечается, что 43-летний сербский специалист присоединится к команде после окончания сезона-2022/2023.

Последним местом работы Николича был московский «Локомотив». Он покинул столичный клуб в октябре 2021 года.

Ранее 14 мая «Динамо» отправило в отставку главного тренера клуба Славишу Йокановича. Увольнение произошло на фоне разгромного поражения бело-голубых в матче против «Ахмата» (0:3) в 27-м туре Российской премьер-лиги. «Динамо» располагается на седьмой строке турнирной таблицы с 42 очками.

Дарья Коршунова
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