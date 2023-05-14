Артем Дзюба пропустит матч «Локомотива» против «Крыльев Советов» в рамках 27-го тура РПЛ

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба пропустит матч 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале московской команды.

Дзюба не попал в заявку на игру. Причины отсутствия нападающего не называются. Встреча пройдет в воскресенье в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

После 26 туров 34-летний Дзюба возглавляет рейтинг бомбардиров «Локомотива». В его активе восемь голов. На втором месте идет 27-летний хавбек Антон Миранчук, на счету которого семь забитых мячей.

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля. Соглашение с московским клубом рассчитано до конца сезона-2022/2023.