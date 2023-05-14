Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Юлия Грабер
0:1
2-й сет
live
Дарья Касаткина
Рим (ж)
Крылья Советов
0:0
1-й тайм
live
Локомотив М
МИР Российская Премьер-лига|27-й тур
Динамо М
Сегодня
16:30 (Мск)
Ахмат
МИР Российская Премьер-лига|27-й тур
Сочи
Сегодня
19:00 (Мск)
Ростов
МИР Российская Премьер-лига|27-й тур
Факел
Сегодня
19:00 (Мск)
Пари Нижний Новгород
МИР Российская Премьер-лига|27-й тур
13:36, 14 мая 2023Спорт

Дзюба пропустит матч «Локомотива» против «Крыльев Советов»

Артем Дзюба пропустит матч «Локомотива» против «Крыльев Советов» в рамках 27-го тура РПЛ

Фото: Александр Кулебякин / Globallookpress.com

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба пропустит матч 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале московской команды.

Дзюба не попал в заявку на игру. Причины отсутствия нападающего не называются. Встреча пройдет в воскресенье в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

После 26 туров 34-летний Дзюба возглавляет рейтинг бомбардиров «Локомотива». В его активе восемь голов. На втором месте идет 27-летний хавбек Антон Миранчук, на счету которого семь забитых мячей.

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля. Соглашение с московским клубом рассчитано до конца сезона-2022/2023.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о массовых попытках ВСУ прорвать оборону у Артемовска
Жена футболиста Тарасова показала результат операции по увеличению груди
Под Николаевым уничтожили склад боеприпасов украинской группировки «Херсон»
Избившего до смерти жену россиянина признали невменяемым
Российские военные сбили украинский самолет Су-27 и еще 18 беспилотников
Фитнес-эксперт назвал пять приводящих к появлению складок на животе привычек
Германия пообещала привлечь Россию к ответу за действия на Украине
Минобороны сообщило о гибели двух полковников при отражении атак ВСУ
Москвичи застряли в турецкой столице
Дзюба пропустит матч «Локомотива» против «Крыльев Советов»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.