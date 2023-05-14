Тренер ПСЖ высказался о наследии Месси после эпизода со свистом фанатов на матче

Главный тренер ПСЖ Гальтье заявил, что наслаждается возможностью работать с Лионелем Месси

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Гальтье высказался о наследии аргентинского нападающего Лионеля Месси. Его слова приводит RMC Sport со ссылкой на телеканал Canal+.

«Он лучший игрок в истории мирового футбола. Мы должны наслаждаться [его игрой], пока он с нами, чтобы люди по достоинству оценили его путь и то, что он способен делать на поле», — заявил Гальтье. Он добавил, что уже десять месяцев наслаждается возможностью работать с Месси.

13 мая болельщики ПСЖ освистали аргентинца перед матчем чемпионата Франции с «Аяччо». При этом фамилию Килиана Мбаппе на стадионе «Парк де Пренс» встретили овациями.

3 мая L’Equipe сообщил, что руководство ПСЖ отказывается продлевать контракт с Месси. Отмечается, что в клубе крайне негативно отреагировали на несогласованную поездку форварда в Саудовскую Аравию.

Контракт Месси с парижской командой рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.