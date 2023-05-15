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05:42, 15 мая 2023Мир

Японию предупредили о крахе из-за сотрудничества с НАТО

Корейский эксперт Ким Соль Хва: сотрудничество с НАТО приведет Японию к краху

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Научный сотрудник Института японских исследований при МИД КНДР Ким Соль Хва заявила, что сотрудничество Японии с НАТО может привести ее к краху. Ее слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По мнению корейского специалиста, стремление Токио «построить военную державу» подорвут стабильность в регионе и могут спровоцировать «вторую гибель» страны.

Ким Соль Хва отметила, что сейчас японские власти оправдывают военное взаимодействие страны с Североатлантическим альянсом событиями на Украине. При этом стремление сблизиться с НАТО в Японии наблюдается уже давно.

«Японии следует понимать, что ее военный сговор с внешними силами и замысел по превращению страны в военную державу вызовут вторую гибель страны», — высказалась эксперт.

Ранее сообщалось, что НАТО откроет офис связи в Токио, который станет первым в своем роде в Азии. Отделение позволит альянсу проводить консультации с Японией и ключевыми партнерами в регионе, поскольку «Китай и его сотрудничество с Россией становятся новым вызовом для блока».

Марина Совина
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