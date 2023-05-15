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01:40, 15 мая 2023Мир

Байден допустил возможность договоренности о предотвращении дефолта

Байден допустил возможность договориться с Конгрессом США о повышении потолка госдолга
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что с оптимизмом смотрит на перспективы достижения договоренности о повышении потолка государственного долга и предотвращении дефолта. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик планирует во вторник, 16 мая, поговорить об этом с лидерами Конгресса США. «Оценивать переговоры в разгар переговоров всегда неправильно <...> Но я действительно считаю, что с их стороны, равно как и с нашей, присутствует желание достичь соглашения. Я думаю, что это нам по плечу», — сказал он.

13 мая глава Минфина США Джанет Йеллен высказалась о сроках наступления дефолта и обещала назвать конгрессу эту дату в течение двух недель.

Ранее министр выступила с прогнозом, что деньги у Вашингтона закончатся в начале июня. До этого Йеллен предупреждала, что у Минфина истощаются способы для предотвращения дефолта в США.

Кроме того, по ее словам, неспособность избежать дефолта нанесет ущерб международному лидерству Вашингтона.

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Марина Совина
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