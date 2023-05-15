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12:19, 15 мая 2023Бывший СССР

Над стадионом «Донбасс-Арена» в Донецке сбили ракету

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о сбитой ракете над стадионом «Донбасс-Арена»

Фото: Telegram-канал «Алексей КулемZин»

В Донецке над стадионом «Донбасс-Арена» силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили ракету, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram.

«Предположительно, части сбитой ракеты упали на стадион и близлежащую территорию», — сообщил Кулемзин, отметив, что подробности произошедшего уточняются.

Утром 15 мая стало известно о двух взрывах в районе автовокзала в Луганске. Позже выяснилось, что этот удар Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли по зданию бывшего авиационного училища штурманов (ЛВВАУШ) при помощи поставленных Великобританией Киеву крылатых ракет Storm Shadow.

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Алевтина Запольская
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