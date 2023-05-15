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10:28, 15 мая 2023Бывший СССР

На месте удара в Луганске нашли обломки иностранной ракеты

РИА Новости: обломки ракеты иностранного производства найдены на месте удара в Луганске

Фото: Владимир Иванов / ТАСС

На месте удара по зданию бывшего авиационного училища штурманов (ВВАУШ) в Луганске найдены обломки ракеты иностранного производства. Об этом сообщает РИА Новости.

Об ударе по зданию бывшего училища стало известно утром 15 мая. По словам бывшего посла Луганской народной республики (ЛНР) в России Родиона Мирошника, учебное заведение было ликвидировано в конце 90-х годов, но в этом районе находится достаточно плотная жилая застройка.

По мнению подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли использовать для атаки ракеты Strom Shadow, переданные Киеву Великобританией.

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Алевтина Запольская
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